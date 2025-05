Jacarezinho GANHA novo caminhão contra fogo dos bombeiros

Veículo de última geração adquirido por governo estadual e entregue pelo prefeito

Jacarezinho recebeu um importante reforço para a segurança pública nesta quinta-feira (07). O prefeito Marcelo Palhares, acompanhado do vice-prefeito eleito Antonio Neto, entregou ao Quartel do Corpo de Bombeiros um caminhão Mercedes-Benz zero km, equipado com tecnologia de ponta para combate a incêndios.

O novo veículo, adquirido pelo Governo do Estado através da Secretaria de Segurança Pública, é equipado com um reservatório de 4.500 litros de água e uma potente bomba com capacidade de 2.800 litros por minuto, além de espaço para equipamentos e acomodação de até seis bombeiros. A nova aquisição substitui o caminhão atual, que está em operação há 15 anos, e permite maior eficácia em ocorrências complexas nos quatro municípios atendidos pelo quartel: Jacarezinho, Cambará, Ribeirão Claro e Carlópolis.

Com média de 700 atendimentos anuais, o Corpo de Bombeiros local completa 40 anos de serviços prestados em 2025 e é um dos nove quarteis do Estado contemplados com a renovação de frota. O evento de entrega reuniu autoridades, incluindo o Tenente-Coronel Clodomir João Marafigo Júnior e o Major Eziquel Roberto Siqueira, destacando o empenho contínuo em melhorar a infraestrutura de segurança e oferecer respostas mais rápidas e efetivas às emergências. Palhares destaca que a entrega deste novo caminhão é mais uma conquista para Jacarezinho e região.

“Esse investimento representa nosso compromisso com a proteção da população, garantindo que o Corpo de Bombeiros tenha os recursos necessários para atuar com ainda mais eficiência nas emergências nos municípios de sua abrangência”, disse o prefeito.

