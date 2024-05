Jacarezinho investe quase R$ 10 milhões em NOVOS veículos

Frota renovada como nunca antes na história

Pacientes transportados com conforto e segurança, manutenção regular de estradas rurais e vias urbanas, dignidade a servidores públicos e serviços, de forma geral, bem prestados à comunidade. Em comum, cada uma dessas melhorias passa diretamente por uma ação da prefeitura de Jacarezinho: a renovação da frota, que nos últimos anos tem recebido uma atenção especial do governo municipal com quase R$ 10 milhões em investimentos.

Num intervalo de pouco mais de três anos, a prefeitura conseguiu reestruturar toda a frota municipal, garantindo que absolutamente todas as secretarias municipais recebessem novos veículos para as atribuições de rotina dos serviços públicos.

Isso significa que foram adquiridos ou recebidos através de convênios ou parcerias novas ambulâncias, caminhões, maquinas pesadas, ônibus, vans e carros. Somados, são 59 veículos à disposição dos trabalhos em favor da população de Jacarezinho.

Deste total, são três ambulâncias, três vans, três micro ônibus, dois ônibus, seis caminhões, seis máquinas pesadas e 36 automóveis (veículos leves ou utilitários). Para essas aquisições foram investidos R$ 9,7 milhões.

A última chegada de novos veículos aconteceu na semana passada, quando a prefeitura adquiriu dois novos equipamentos rodoviários, um rolo compactador e um bobcat. Ambos estão a cargo dos trabalhos da secretaria municipal de Conservação Urbana.