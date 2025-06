Jacarezinho: Passeata contra dengue(vídeo)

Mobilizou estudantes, autoridades e população

Na manhã desta segunda-feira (25), a Prefeitura de Jacarezinho, em parceria com a Secretaria de Saúde, Setor de Combate a Endemias e Vigilância Sanitária, realizou uma passeata com foco na conscientização sobre a dengue. A ação teve como principal objetivo alertar a população sobre os riscos da proliferação do mosquito Aedes aegypti, especialmente após o período chuvoso.

O evento contou com a participação de alunos das redes municipal e estadual de ensino, que deram um toque especial à iniciativa com fantasias criativas que representavam o tema. Além disso, materiais informativos foram distribuídos ao longo do percurso, incentivando os moradores a adotarem medidas preventivas, como eliminar recipientes que possam acumular água parada.

“O terceiro sábado de novembro é por lei o dia ‘D’ de Combate à Dengue. No entanto, em Jacarezinho, realizamos a ação nesta segunda-feira para atingir o maior número de pessoas”, destacou um representante do setor de Endemias.

Com a frase “Combater a dengue é um dever de todos”, a passeata reforçou a importância do trabalho coletivo para erradicar o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A mobilização também serviu como um lembrete para a comunidade redobrar os cuidados nesta época do ano, quando o acúmulo de água em objetos pode se tornar um criadouro em potencial.

A iniciativa foi bem recebida pela população e evidenciou o comprometimento do município na luta contra a doença, que continua sendo um desafio em todo o país.