Jacarezinho: Prefeito paga todos os salários

São cerca de mil pessoas que têm recebido o dinheiro normalmente

A prefeitura de Jacarezinho informou, na manhã desta terça-feira, dia primeiro, que o pagamento do funcionalismo público municipal referente ao mês de julho já está disponível aos servidores.

Apesar dos graves problemas que a Administração enfrentou com o ataque hacker na semana retrasada, os recursos e arquivos com o pagamento dos colaboradores foi enviado para a Caixa na última quinta-feira (27) mediante grande empenho de toda equipe de gestão.

Havia, dessa forma, expectativa que salário caísse na conta dos servidores já na segunda-feira, o que não aconteceu por problema técnico da Caixa, ainda não identificado – a prefeitura já cobrou explicações da agência e obteve essa resposta.

É importante citar que funcionários de outras instituições que recebem os vencimentos pela Caixa também passaram pela mesma situação.

Vale contextualizar, porém, que não existe atraso de salário, uma vez que legalmente o pagamento tem até o quinto dia útil de cada mês para ser depositado.

Sobre o ataque hacker, a prefeitura já identificou o “caminho” usado pelos invasores e as equipes têm trabalhado inclusive aos finais de semana para normalizar todos os sistemas o quanto antes.

