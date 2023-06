Jacarezinho prioriza as crianças autistas

Centro de referência em Jacarezinho está sendo criado

A prefeitura de Jacarezinho e a UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) trabalham para criar um centro de referência de atendimento para crianças autistas. O secretário municipal de Saúde, João Luccas Thabet Venturine, se reuniu nesta semana com representantes da universidade para tratar do tema.

A ideia é que o espaço tenha profissionais para atendimentos multidisciplinares, proporcionando integração em um ambiente que atenda especificamente as demandas das crianças autistas.

O projeto ainda está em estágio inicial, mas, segundo o secretário de Saúde, atende a uma solicitação do prefeito Marcelo Palhares para que o município tenha cada vez mais espaços de inclusão e acolhimento.

Nas próximas semanas novas reuniões entre prefeitura e universidade deverão dar os rumos definitivos do projeto.