Microempreendedor Individual terá feira amanhã em Jacaré

Com exposição de produtos e serviços voltados aos empreendedores

Nesta quarta-feira (24), será realizada a primeira Feira do Microempreendedor Individual (MEI) de Jacarezinho. O evento ocorrerá das 10h30 às 17 horas, no Salão Paroquial da Catedral da cidade, e contará com 20 expositores de produtos e serviços, além de programação para as crianças.

É uma realização do Sebrae/PR, da Sala do Empreendedor e da Prefeitura de Jacarezinho. A Feira, que faz parte da programação da Semana do MEI será uma oportunidade para microempreendedores individuais, como Camila Teodoro Reis dos Santos (fotos).

Há dois anos, depois da pandemia, a administradora e especialista na área financeira, decidiu deixar o trabalho no mundo corporativo para empreender em um brechó, o 2C Moda Circular. Na sala de jantar de casa, montou um showroom para expor as roupas femininas plus size, nos tamanhos 44 até 56.

“Eu sempre gostei de consumir em brechós, especialmente quando morava em Curitiba. Minha mãe e eu escolhemos esse nicho e trabalhamos com roupas modernas e de tamanho maior”, conta.

A mãe a auxilia nas vendas, que são realizadas na loja física e também de forma on-line, pelo Instagram e WhatsApp. Para se diferenciar, a empreendedora conta que, além da cuidadosa curadoria de roupas, investe em embalagem e aroma personalizados, visual e merchandising. Ela oferece às clientes a possibilidade de levar uma mala de roupas para provar em casa e envia sugestões de looks prontos e até acessórios para ocasiões especiais.

“O faturamento começou com zero e hoje varia de R$ 10 mil a R$ 15 mil por mês”, cita.

Como o principal público da loja é de Jacarezinho, Camila diz que a Feira do MEI será uma importante vitrine para a divulgação dos produtos, já que, segundo ela, ainda existe muito preconceito em relação a brechós.

“Quero tirar o estigma de que brechó é só popular e de roupas velhas. É um mercado que está crescendo muito”, acrescenta.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, afirma que a Feira será realizada durante a Semana do MEI, que ocorre nacionalmente entre os dias 22 e 26 de maio, para promover os negócios dos microempreendedores individuais. Sete empresas irão participar expondo produtos de moda feminina e masculina, artesanato, alimentação, flores e cosméticos.

A Feira vai reunir, ainda, toda a estrutura que existe de atendimento para os MEI, como os serviços da Sala do Empreendedor, cooperativa de crédito Sicredil, Sebra, programa de Compras Públicas da Prefeitura de Jacarezinho, projeto de Orgânicos, Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (Acija), Câmara da Mulher, Sindicato dos Lojistas do Comércio e do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, Maquinismos, Ferragens, Tintas e de Material Elétrico e Aparelhos Eletrodomésticos de Jacarezinho (Sindilojas), e programa Qualifica Mais, do Sesc e Senac.

A programação conta com consultorias nas áreas de finanças e marketing, apoio para a formalização, acesso a credito e a editais de licitações, e capacitações.

“A ideia é dar visibilidade para a importância do MEI no norte pioneiro do Paraná, onde mais da metade dos CNPJs são de microempreendedores individuais”, destaca o consultor.

O secretário municipal de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços de Jacarezinho, Leandro Lima, diz que a Feira se encaixa na política de valorização do MEI e complementa a agenda de workshops e capacitações ofertados para esse público na cidade.

“Jacarezinho possui o maior número de MEI do norte pioneiro, são cerca de 3 mil ativos. A Feira será uma oportunidade para os empreendedores conhecerem todos os serviços disponíveis para apoiá-los de forma gratuita”, afirma.