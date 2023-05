Jacarezinho: Marcelo recuperou 17 pontes

Projetos, licenciamento ambiental e licitações estão sendo concluídos

Como amplamente divulgado, 22 pontes foram destruídas ou danificadas com as chuvas deste ano, nas áreas urbana e rural. Dessas pontes, 3 são urbanas e 19 são rurais. Nesta sexta-feira, dia 26, o prefeito Marcelo Palhares esteve no bairro Sertãozinho, onde está sendo concluída uma dessas obras (fotos).

Segundo o prefeito, houve a necessidade de contratação de profissionais especializados em engenharia de pontes para a elaboração de projetos. Além disso, algumas delas necessitaram de licenciamento ambiental (bairros Dourado e Monjolinho) junto ao Instituto Água e Terra (IAT). Apesar da decretação de Estado de Emergência, em virtude da dimensão dos estragos, a Procuradoria Jurídica do Município desaconselhou a utilização de procedimentos simplificados de licitação. “Infelizmente demora mais do que todos nós desejamos. As chuvas estragam em uma noite o que levamos 3 meses para consertar”, compara.

“Até o momento, 17 dessas pontes já estão recuperadas ou em obras. Com a conclusão dessa do Sertãozinho, temos a da Estrada da Barragem, cuja licitação será aberta no dia 30 de maio, e outra no bairro Ouro Grande (Pedreira), que estamos aguardando a entrega dos projetos”, explica Palhares. A previsão é de que os projetos sejam entregues em duas semanas, para então irem a licitação.

Estão ainda aguardando projetos a ponte da Resicor, que liga a Rua Dom Fernando Taddey ao Jardim Castro, e a da Alameda Evaristo Anghinoni (Garapeira), estas na área urbana. “Também licitamos e contratamos uma empresa para a reforma da ponte que liga ao Jardim João Afonso e Chácara Maravilha e os serviços estão para ser iniciados”, informa Palhares.

O secretário da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, José Antonio Costa, completa lembrando que no bairro Água da Prata há uma ponte a ser recuperada. “Está dando passagem de forma precária, mas será refeita”, finaliza.