Jacarezinho tem nova terceirizada na coleta de LIXO DOMICILIAR

Empresa local assumiu os serviços nesta segunda-feira

A Prefeitura de Jacarezinho tem nova empresa prestadora de coleta de resíduos sólidos não recicláveis, ou o lixo domiciliar que não é separado para a coleta seletiva.

A recém-contratada é uma empresa local, a Jacaré Ambiental, cuja sede fica no Distrito Industrial Dr. Robert Sparenberg. Os serviços foram assumidos nesta segunda-feira, dia 22, e a princípio seguirão o mesmo itinerário, com datas, horários e locais que vinham sendo executados pela Ecovale.

A intenção do prefeito Marcelo Palhares (PSD) e do secretário municipal de Conservação Urbana, Fabiano Possetti Néia, é de melhorar os serviços, e isso tende a ocorrer em razão de que a Jacaré Ambiental foi contratada com a condição de disponibilizar caminhões novos ou semi-novos.

“Sem as quebras a regularidade dos serviços é garantida”, argumenta o Secretário. “Solicitamos ainda que a nova empresa procurasse, dentro das possibilidades, manter o pessoal que já vinha prestando os serviços, desde que não fossem prejudicados os planos da empresa”, destaca Fabiano.

A Jacaré Ambiental possui 58 anos de tradição na reciclagem de materiais e agora ingressa no segmento da coleta domiciliar. “É sempre uma satisfação observar o progresso das empresas jacarezinhenses, e esperamos que esta parceria da Prefeitura com a Jacaré Ambiental seja coroada de sucesso”, finaliza.

Serviço – A Jacaré Ambiental disponibiliza um telefone e contatos nas redes sociais para atendimento aos usuários dos serviços.

A empresa pode ser contatada pelo telefone (43) 35252631 (WhatsApp), pelo site jacareambiental.com.br e pelo Instagram e Facebook – @jacareambiental.