Japira recebe obras de PAVIMENTAÇÃO

Investimento de R$ 829 mil no município



A estrada rural do bairro Guapé, no município de Japira, começa a ser pavimentada. Serão implantados 1,5 mil metros lineares de pedras poliedricas, com início no trevo que dá acesso às granjas, à represa e à Venda do Zimba.

O investimento total será de R$ 829 mil. “É um projeto que estamos trabalhando desde 2021 e que agora se concretiza. Mais um compromisso cumprido com a cidade de Japira”, afirmou o deputado Luiz Claudio Romanelli nesta sexta-feira, dia nove.

O presidente da Comissão de Orçamento da Alep destacou que em janeiro de 2024 foi homologada a licitação realizada pela prefeitura para pavimentação urbana no valor de R$ 5 milhões, com recursos transferidos ao município pela Secretaria das Cidades. Trechos de vias urbanas e do Distrito Novo Jardim receberão pavimento de lajotas de concreto e asfalto.

Segundo deputado Romanelli, a boa parceria com o prefeito Paulinho Morfinati (os dois, na foto) está permitindo diversos investimentos no município. Ele também fez um reconhecimento ao trabalho dos secretários estaduais Norberto Ortigara (Agricultura) e Eduardo Pimentel (Cidades) em favor dos produtores rurais e dos moradores da área urbana. Além disso, ressaltou a sensibilidade do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), que tem atendido às demandas dos municípios.

Estrada Rural – Os recursos para a obra na estrada do Guapé fazem parte de um convênio entre o município e a Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SEAB). O acordo mediado por Romanelli estabelece que o governo estadual vai liberar R$ 642 mil para a execução do projeto, enquanto a prefeitura dará uma contrapartida de R$ 187 mil. “Chegamos num consenso que permitirá a realização da pavimentação, que contribui muito para facilitar o transporte das granjas e o acesso ao Guapé”, considera.