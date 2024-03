JAPIRA receberá MAIS recursos para compra de rolo compactador

Romanelli destinará R$ 580 mil para a aquisição

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) confirmou na segunda-feira, 11, a destinação de uma emenda no valor de R$ 580 mil para a aquisição de um rolo compactador vibratório pela Prefeitura de Japira. Segundo o parlamentar, o equipamento será utilizado principalmente para a adequação de estradas rurais.

Romanelli ressalta que a melhoria das estradas rurais é fundamental para o transporte da produção agrícola e para dar segurança para o trânsito de pessoas. “Recebi esta reivindicação do município e entendo a importância de apoiar os agricultores e moradores do campo. A máquina também pode ser usada para obras nas vias urbanas”, destacou Romanelli.

O deputado também salientou outra conquista para a cidade, com a reativação do segundo ano do ensino médio do colégio estadual Coronel Joaquim Pedro de Oliveira. “Estamos sempre empenhados em levar educação pública de qualidade para os nossos jovens”, afirmou Romanelli ao receber o prefeito Paulinho Morfinati (PSB).

“Esta boa parceria com o deputado Romanelli está permitindo diversos avanços no município”, considerou o prefeito. Ele lembra que neste ano Japira teve uma licitação de R$ 5 milhões para pavimentação de vias urbanas e do Distrito Novo Jardim. Além disso, a Estrada do Guapé receberá 1,5 mil metros lineares de pedras poliédricas.