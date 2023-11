Atropela pedestre de 66 anos EM JAPIRA

Estava com um Honda Civil em Japira

Nesta quinta, dia 16, no município de Japira, o condutor (21 anos) de um Honda Civic, com placas de Ibaiti, atropelou um pedestre (66), levando-o a óbito no local.

Conforme relato do motorista, que segue sem ferimentos, este transitava na PRC -272 sentido Pinhalão a Japira, quando próximo ao Km 80 atropelou uma pessoa que caminhava no acostamento lado direito da via.

Relatou que havia pedriscos, o que fez com que ele derrapasse e invadisse o acostamento causando o atropelamento.

Estiveram no local as polícias Militar e Civil, Instituto de Criminalistica e a UETC (Unidade de Execução Técnico-científica), antigo IML, de Jacarezinho, a liberação do veículo ficou a cargo da Polícia Científica (peritos criminais).