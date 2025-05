Ladrão zen rouba posto de Andirá (assista o vídeo)

Mostrou “profissionalismo”

Um marginal folgado invadiu na tarde desta segunda-feira, dia dez, o Auto Posto Giro, na rua Paraná, em Andirá.

Armado com uma faca, se apresentou para a atendente que foi ao caixa e lhe entregou dinheiro em espécie.

Em seguida, calmamente, ele deu as costas e continuou no interior do estabelecimento comercial.

Enquanto furtava bebidas e outros produtos, entraram duas clientes que não notaram que ocorria um crime. O elemento prosseguiu e saiu como se nada de anormal tivesse ocorrendo.

Após a fuga, a caixa colocou as mãos no rosto e suspirou, aliviada.