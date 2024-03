Conheça primeiro pré-candidato a PREFEITO 2024 de CARLÓPOLIS

Grupo tem apoio de Hiroshi Kubo

Exclusivo: O PSD, partido do Prefeito Hiroshi Kubo através da Comissão Provisória local, definiu nesta terça-feira, dia cinco, os pré-candidatos para concorrer aos cargos do executivo municipal nas eleições de outubro deste ano.

Para Prefeito: Nilton Meira (à esquerda na foto), 53 anos, Agrônomo e Servidor Público Municipal

Para vice-prefeito: Fabiano Barbosa, 51 anos, Mestre em Direito e Servidor do Cartório de Registro de Imóveis.

O PSD é também o partido do Deputado Estadual Luiz CLáudio Romanelli, do Deputado Federal Sandro Alexe do Governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Meira tem 30 anos, no serviço público do município e é concursado. Exerceu diversos cargos como Agrônomo, Secretário da Administração, Secretário da Agricultura e atualmente Diretor de Convênios e Gestão de Recursos.

Trabalhou com os últimos sete prefeitos carlopolitanos.

O chefe do executivo agradece ao Empresário Danilo Bagatim, ao Vereador José Mansur Filho e à Vereadora Selma Pereira Lima, todos do PSD, que também postularam sua pré-candidatura a Prefeito e Vice, fato que fortalece a sigla e a Democracia.

Eleições serão no dia seis de outubro próximo.