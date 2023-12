LANÇAMENTO DA trilogia “Pinta Roxa”

Obra merece todos os elogios da região

O conhecido radialista da Rádio Difusora, Antônio Stangreta Jacob, lançou, com sucesso de público e de crítica, no dia 14 de dezembro, na Câmara Municipal platinense, a Trilogia “Pinta Roxa”.

De sua autoria, a obra literária, de gênero híbrido, navega entre a biografia e a ficção e, com reincidentes licenças poéticas em suas páginas, apresenta uma realidade associada a fatos imaginados pelo escritor, formando um cenário nostágico e envolvente sobre alguns mitos urbanos de Santo Antônio da Platina, sendo protagonista a lendária Olívia Salviana, a Sarviana, mulher à frente de seu tempo, cuja vida, marcada por muitas desilusões e decepções, encontra-se no imaginário local.

Para o prefeito José da Silva Coelho Neto, o Professor Zezão, presente na cerimônia, “Jacob é gente nossa, de nossa terra e agora, com essa obra ímpar “Pinta Roxa”, nos convida a voltar no passado e nos chama a rememorar diversas personalidades as quais guardamos em nossas memórias e corações. Estou aqui, nessa agradável cerimônia cuidadosamente organizada, mais como professor e, como educador que sou, sei o quanto a literatura modifica vidas e direciona os destinos. Parabenizo o escritor que, sem dúvida alguma, contribuiu e contribui muito para o cenário cultural de nossa cidade tanto como radialista como autor de livros”.

Também presentes, para além de familiares, amigos e admiradores, com homenagens verbais ao escritor Jacob, a diretora Graça Zurlo, da FANORPI; a médica veterinária Simone de Souza Corrêa, da Prefeitura de Joaquim Távora; a blibliotecária Denise Regina da Silva, da Biblioteca Municipal; a professora Mair Arantes Pereira, do Colégio Estadual Rio Branco; a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, representada pela diretora municipal Ediane Siqueira; a Irmã Estela dos Santos Pereira, da Comunidade Proclamai; Amanda Perensin, empresária local; a escritora platinense Lia Pratz; a contadora Fátima Isak, esposa do político Gil Martins e dezenas de platinenses que apreciam a Literatura.

O cerimonial foi organizado e apresentado por Adriana Arantes Fonseca, com impressão dos volumes que compõem a Trilogia pela Godoy Serviços Gráficos e musicalizado pelo talento do saxofonista Silvanei Santos da Silva. O evento também recebeu expressivo apoio do NPdiario pelo seu diretor, Valcir Machado.

O escritor, que recepcionou a todos e autografou os exemplares um a um, agradeceu aos vereadores pela cessão do espaço pelo presidente da casa legislativa, vereador Edson Muniz Gonçalves, o Buchecha e pelo vereador Breno, bem como saudou os participantes e fez sinceros agradecimentos ao público que veio prestigiar, com exclusividade, o lançamento da obra.

Emocionado, confessou que “Sem leitores os livros são apenas itens de decoração. Com a leitura, os livros, que narram sagas e falam de vidas, ganham ainda mais vida e perpetuam os personagens e suas histórias. Levei seis anos escrevendo todas essas páginas e hoje, aqui, com todos os presentes nessa linda noite cultural de lançamento, estou convencido de que tudo valeu à pena. Minha gratidão aos presentes e àqueles que não puderam comparecer, porém tenho certeza que torcem muito pelo sucesso da Trilogia “Pinta Roxa”.

DADOS DA OBRA:

Autor: Antônio Stangreta Jacob

Catalogação literária: Trilogia “Pinta Roxa”

Impressão: Godoi Serviços Gráficos

Contato do autor para aquisição da obra: (43) 9 9915.8432

