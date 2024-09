Leilões judiciais em Piraí do Sul

Execução de Título Extrajudicial

1º Leilão: Somente na modalidade eletrônica , no dia 03/10/2024 às 14:00h, (com lances a partir da avaliação).

2º Leilão: Somente na modalidade eletrônica , no dia 15/10/2024 às 14:00h, (pela melhor oferta desde que não seja vil)

LOCAL DO LEILÃO ON-LINE : Site do leiloeiro www.simonleiloes.com.br

O Interessado em ofertar lances de forma eletrônica deverá efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro, sendo o cadastro requisito indispensável para participação na alienação judicial eletrônica. LEILOEIRO: Elton Luiz Simon Jucepar 09/023-L, cuja remuneração será da seguinte forma:

Em se tratando de arrematação, 5% do valor do lanço, sob responsabilidade do arrematante. Intimação: Fica(m) desde logo intimado(s) o(s) executado(s), cônjuge(s), condômino(s), coproprietário(s), usufrutuário(s), credor(es) hipotecário(s), fiduciário(s) e demais credores de acordo com o art. 889 da Lei 13.105/2015, se por ventura não for(em) encontrado(s) para intimação pessoal.

Caso houver qualquer impedimento nas datas e horários o leilão será realizado no dia útil seguinte.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento deverá ser realizado à vista pelo arrematante. O interessado em adquirir o(s) bem(ns) imóvel(is) em prestações poderá apresentar por escrito, antes da realização do leilão, proposta para pagamento parcelado nos termos do art. 895 do CPC, com entrada mínima de 25% da arrematação e saldo parcelado em até 30 (trinta) meses, corrigido. –

Vara Cível – Autos 0000821-20.2010.8.16.0135 de Execução de Título Extrajudicial, em que é exequente: BANCO DO BRASIL S/A e executado(s): JORGE ITO. BEM(NS): Conselheiro Mairinck/PR: Uma área de terreno de cultura, contendo 237.600m² (aprox. 9,81 alq.), sito na Fazenda Jaboticabal e Marimbondo, no Município de Conselheiro Mairinck/PR, com os limites e confrontações contidos na matrícula 8.080 do CRI desta Comarca. CCIR 711.020.001.333-1. AVALIAÇÃO: R$ 1.400.000,00 em 13/11/2023. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$1.437.570,90, em 01/07/2024, sujeito a atualização no dia do leilão.

Dívida: R$ 287.446,80, em 24/04/2020, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. Depósito: Em mãos do Sr. Jorge Ito. Ônus: Os que constarem nos autos.

O pagamento da arrematação na seguinte forma:

a) à vista, pelo valor integral da proposta vencedora; ou, b) de forma parcelada, mediante o depósito de 50% do valor da proposta vencedora e o restante (50%) em até 03 (três) parcelas mensais idênticas, com vencimento no dia 10 (dez) dos meses subsequentes, que estarão sujeitas à correção monetária pela média do INPC/IGP-DI.

Na hipótese do arrematante deixar de quitar o valor no prazo de 15 dias, perderá o valor da caução, tornando sem efeito a arrematação e retornando o bem à novo leilão, dos quais não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. Nos pagamentos via guia judicial, deverão ser desconsideradas as datas de vencimento indicadas nas guias, devendo o arrematante observar os prazos estabelecidos no presente edital.

RELAÇÃO COMPLETA DOS BENS E MAIS INFORMAÇÕES: Simon Leilões – (46) 3225-2268 – www.simonleiloes.com.br Contato@simonleiloes.com.br