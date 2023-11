Lojas automotivas fechadas por golpe

Polícia investiga em Curitiba e região

Duas grandes lojas de serviços automotivos foram fechadas nesta terça-feira (14) em Curitiba e em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana da Capital (RMC), pelo Procon/PR. Elas são suspeitas de realizarem venda de produtos sem a necessidade de troca e de danificarem veículos de clientes. A Polícia Civil iniciou a investigação para responsabilizar os envolvidos da rede Impacto Prime, que tem 112 lojas em 16 estados.

Segundo reclamações realizadas em todo o Paraná e recolhidas pelo Procon de São José dos Pinhais, os clientes desconfiaram dos serviços prestados, pois em alguns casos, os carros saíram da loja com mais defeitos do que quando entraram. Além disso, relatos apontam que serviços teriam sido realizados sem a prévia autorização do dono do veículo.

De acordo com o Procon, uma da estratégias da empresa é fazer a venda pneus por preços mais baixos, mas o cliente é informado posteriormente que o carro apresenta defeitos, o que caracteriza “venda casada”, sem a real necessidade. As lojas já tinham sido alvo de ações do Procon, e por serem reincidentes, foi possível realizar o fechamento do comércio por 15 dias, a partir desta terça. Anteriormente, a rede chegou a ser multada.

Investigação

A Polícia Civil abriu inquérito com denúncias para apurar a veracidade das informações repassadas pelos clientes, e também vai ouvir funcionários e donos das lojas. “Vamos ouvir testemunhas, ouvir clientes e que o Código do Consumidor seja cumprido à risca”, disse o delegado Adriano Chofi para a RPC.

Na Justiça, há atualmente 23 ações no Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e são 27 boletins de ocorrências registrados em todo o estado contra a empresa.