REGULARIDADE : Loth acelera pelo 8º TÍTULO

Piloto Pro Tork é um dos favoritos na temporada 2024

Emerson Loth (foto) acelera pelo seu oitavo título no Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade. O piloto, que defende a Pro Tork Racing Team, é um dos favoritos na categoria Elite da temporada 2024, que tem início neste fim de semana, dias 2 e 3 de março, durante o Pampas Off Road, em Três Coroas (RS).

A 24ª edição do evento contará com um trajeto bastante técnico, como de costume em todos esses anos. No sábado, após a volta promocional, os competidores irão percorrer aproximadamente 160 quilômetros, com largada às 9h30, na Praça Central. Já no domingo, mais 70 km de trajeto, saindo às 7h30, na rampa do Tresco Park.

Para Emerson, também conhecido no meio como Bomba, a expectativa é de vitória. “Gosto muito do Pampas, pois é uma prova que exige muito preparo físico e também experiência. Farei o meu melhor para levar a equipe ao lugar mais alto do pódio, estou confiante”, afirma o heptacampeão nacional na modalidade.