Luísa integrou Mesa Diretora na Posse de hoje em Brasília

Parlamentar mais jovem com apenas 26 anos

A deputada federal Luísa Canziani (foto), do PSD, integrou nesta quarta-feira, dia primeiro, a Mesa Diretora durante sessão de posse da 57ª legislatura da Câmara dos Deputados, em Brasília. Reeleita para seu segunda mandato, a deputada Luísa é a mulher mais jovem da nova legislatura, com 26 anos.

Ela foi convidada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, para representar a Região Sul como uma das secretárias da mesa durante a sessão preparatória.

A parlamentar também assumiu oficialmente a coordenação da bancada feminina da Câmara. No total foram eleitas 91 deputadas, um crescimento de 18% com relação ao mandato que se encerra hoje (terça-feira). No total, as mulheres compõem 17,7% do legislativo federal. “Independentemente de questões político-ideológicas temos uma missão em comum: garantir um País mais seguro, justo e de mais oportunidades para todas as mulheres”, afirmou.

No primeiro ano em que assumiu o mandato, Luísa presidiu a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher, a mais jovem parlamentar a presidir uma comissão da história da Câmara. A bancada feminina é um agrupamento suprapartidário integrado por todas as deputadas e possui uma coordenadora e três coordenadoras-adjuntas. O mandato é de dois anos.