LUPION prestigia a abertura do Quartel Integrado de Ibaiti

Unidade é a primeira dos Bombeiros no Paraná

O deputado federal Pedro Lupion prestigiou a inauguração do primeiro Quartel de Bombeiro Militar Integrado do Paraná, em Ibaiti. A solenidade, realizada na quinta-feira (1º), contou também com a entrega de novos veículos para a Secretaria Municipal de Saúde e ambulâncias para o SAMU e SIATE.

Lupion destacou a importância da iniciativa para a segurança e o bem-estar da população de Ibaiti e do Norte Pioneiro do Paraná. “Os bombeiros desempenham um papel vital e fundamental na proteção da comunidade. Sempre contamos com trabalho árduo, rápido e eficaz destes homens e mulheres. Com estas novas instalações após reformas e ampliação do quartel, estaremos investindo na capacidade de resposta e atendimento dos bombeiros integrados. Assim teremos maior segurança a todos os cidadãos de Ibaiti e do Norte Pioneiro”, disse o deputado.

Além do prefeito Antonely Carvalho e do vice-prefeito Ulisses Mingote, estiveram presentes os vereadores, os deputados estaduais Alexandre Curi e Luiz Claudio Romanelli, o secretário estadual de Saúde Beto Preto, o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná coronel Manoel Vasco Figueiredo Junior, entre outras autoridades.

A 3ª Seção de Bombeiros Militar de Ibaiti integra o 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente – SGBI de Santo Antônio da Platina e é composta por 22 agentes, entre bombeiros militares e agentes da Defesa Civil. Essa unidade pioneira no estado trabalha de forma integrada para atender a região do Vale do Rio das Cinzas, proporcionando maior agilidade nos atendimentos de ocorrências.

O quartel passou por reformas e ampliação, totalizando 295,23 metros quadrados de área construída, e está estrategicamente localizado em frente ao heliponto municipal. Durante o evento, o cabo David Fernandes da Costa, que gerenciava a unidade desde 2015, foi homenageado.

Além disso, foram entregues nove carros para a Estratégia da Saúde da Família, duas ambulâncias para o SAMU e duas para o SIATE, reforçando a capacidade de resposta rápida em situações de emergência.

O prefeito Antonely Carvalho agradeceu o apoio de diversas instâncias, destacando a união de esforços para concretizar os projetos em benefício da comunidade.