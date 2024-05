Major Márcio Jaquetti Cidadão Honorário de Jacarezinho (assista)

Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho

O major Márcio Jaquetti recebeu, na noite desta quinta-feira, dia 16, o título de Cidadão Honorário de Jacarezinho. A sessão solene foi realizada no Legislativo sob a presidência em exercício do vereador Edilson da Luz (autor do projeto que concedeu a homenagem).

Cintia Bruno Ferreira Garcia, diretora de comunicação, foi a cerimonialista.

Presentes várias autoridades, como o delegado-chefe da 12ª SubDivisão da Polícia Civil de Jacarezinho, Amir Roberto Salmen, juiz de Direito Renato Garcia, secretária de Educação, Cultura e Esportes. Carla Garcia, representando o prefeito Marcelo Palhares, a juíza Joana T. Biazus. o subcomandante do 2º BPM, major Carlos Ricelle Leal, o comandante do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, major Ezequiel Siqueira, Renato Augusto Dias, comandante da 2ª Companhia da Polícia Ambiental, e capitão Dudson Dõlla dos Santos, comandante da 4ª Cia/SAP, Antenor Matos Pinheiro, Diretor do Senac, Dimas Fonseca,Diretor SESC, Homero Pavan, Diretor Municipal de Comunicação , Tenente Artur Borges/Corpo Bombeiros Jacarezinho, Thiago Lopes Ribeiro – Polícia Ambiental Jacarezinho.

Márcio nasceu em Cerro Azul, cidade paranaense do Vale da Ribeira, e depois Colombo, município da região metropolitana de Curitiba, chegou ao Norte Pioneiro nos anos 1990, no batalhão foi chefe do Serviço de Inteligência e Setor de Planejamento, elevado a capitão em 2010, e em agosto de 2011, comandante da 4ª Cia PM de SAP, 2012 , além de outras honrarias.

A solenidade foi repleta de momentos emocionantes relembrando toda trajetória profissional do homenageado, seus importantes serviços nos Setores de Inteligência (P2), Planejamento do 2º BPM (P3), até chegar o cargo de Comandante da Unidade, ficando, assim, responsável pela segurança dos cidadãos dos 22 municípios que compõem Norte Pioneiro.

Além das qualidades profissionais do homenageado, as autoridades também enalteceram sua retidão de caráter, sua humildade, seu companheirismo e presteza, afirmando que tais atributos, somados ao seu profissionalismo de excelência, proporcionaram o estreitamento dos laços de amizade entre as Instituições de Segurança e, consequentemente, melhores serviços prestados à comunidade.

Destacaram também sua liderança ímpar, na qual suas qualidades permeiam por entre a tropa, o tornando um Comandante bem estimado e respeitado por todos, refletindo diretamente no sucesso das missões realizadas pelo 2º Batalhão.

Durante a cerimônia, foi transmitido um vídeo gravado pelo Juiz Federal de Jacarezinho, Rogério Cangussu, em homenagem ao Major Jaquetti, fato este que abrilhantou ainda mais o evento, visto a parceria de longa data entre o Magistrado e o 2º Batalhão nos trabalhos voltados à comunidade.