MELHORIAS nos sistemas de água e energia de JACARÉ

Durante reuniões com Sanepar e a CPFL

O prefeito Marcelo Palhares reivindicou melhorias nos sistemas de fornecimento de água e energia elétrica de Jacarezinho durante reuniões nesta semana com representantes da Sanepar e CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), empresas respectivamente responsáveis pelos serviços.

Segundo o chefe do executivo, a reunião foi agendada após seguidos problemas em ambos os serviços e as consequentes – e justas – e queixas da comunidade sobre os temas.

Nas conversas o prefeito repassou as reclamações e recebeu garantias de que melhorias serão implantadas pelas empresas para que a população não sofra com constantes interrupções tanto no fornecimento de água como de energia elétrica.

“São situações que estão alheias às atribuições do município, mas temos um diálogo muito bom com as gerências regionais tanto da Sanepar como da CPFL e conversamos de forma franca sobre os problemas enfrentados pela população de Jacarezinho”, explica Palhares.

“Tivemos garantias que acontecerão ações para evitar a reincidência desses problemas. Sabemos que muitas vezes são situações de emergência, como tempestades ou quedas de árvores, mas a população não pode ficar tantas horas ou até mesmo dias desabastecida. O importante é que os problemas foram diagnosticados e melhorias já estão em implantação”, completa o gestor.