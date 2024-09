Maria Victoria contra a censura e também indústria da multa

Radares educativos como advertência

A candidata a prefeita de Curitiba, Maria Victoria (PP), afirmou neste fim de semana que continuará firme e forte na luta contra censura e contra a indústria da multa. A candidata ganhou na Justiça Eleitoral o direito de apresentar sua proposta de implantar radares educativos, que emitem duas advertências antes da multa, na cidade.

Em entrevista ao programa Direto ao Ponto, Maria Victoria explicou que a ideia vem recebendo muitos apoios na cidade a ponta de incomodar a indústria da multa. Uma liminar retirou o material da candidata do ar no horário eleitoral e nas suas redes sociais por 48 horas. “A proposta incomodou tanto, que me censuraram. Mas ontem vencemos por 4×1 no plenário do TRE”, disse ao jornalista Ogier Buchi.

A decisão do TRE afastou o argumento de que a proposta é juridicamente inviável. Citou exemplos de municípios que adotaram radares com caráter educativo, sem aplicação de multas, o que demonstra respaldo prático

“A proposta pode ser considerada como uma medida que reforça o caráter pedagógico da fiscalização de trânsito, compatível com a legislação e a competência municipal”, aponta a decisão do Tribunal.

Maria Victoria reforçou as críticas à indústria da multa, que arrecadou R$ 220 milhões no ano passado em Curitiba. “Por onde eu passo, as pessoas me param para parabenizar pela proposta dos radares. As pessoas não aguentam mais. Os radares não podem ser arrecadatórios, devem ser educativos. Está previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB)”, reforçou.

ESTAR – Outra iniciativa da candidata que Maria Victoria que confronta a indústria da multa é o EstaR grátis por 30 minutos. Uma medida para facilitar a vida dos curitibanos, estimular a rotatividade das vagas, fomentar o comércio e reduzir as multas na capital.

“É uma iniciativa para que as pessoas possam estacionar e resolver algum assunto ou comprar algo rápido. Já vou esclarecer que o gestor pode fazer isso, antes que a indústria da multa me questione novamente”, alertou Maria Victoria.

MAIS – A candidata reforçou que o seu plano de governo foi elogiado publicamente por ser extremamente pragmático e exequível. Segundo ela, todas as propostas viáveis economicamente e juridicamente.

Maria Victoria detalhou no programa também suas propostas para acabar com fila de consultas e exames especializados por meio de mutirões em clínicas e médicos particulares; o problema dos moradores em situação de rua com acolhimento e internamento com autorização da família; as obras nos bairros; ampliação da Guarda Municipal com a transformação em Polícia Municipal e melhorias no transporte público, entre outros.

“Todo o cidadão de Curitiba vai sentir orgulho de ser curitibano”, pontuou a candidata.

BIO – Maria Victoria está no terceiro mandato de deputada estadual. Tem 10 anos de vida pública e mais de 100 leis aprovadas e sancionadas. Foi eleita em 2023 para a segunda-secretaria da Assembleia Legislativa. É a presidente estadual e municipal do Progressistas.

Maria Victoria é empresária, formada em administração hoteleira na Suíça, fez estágio por seis meses na China e participou de missões humanitárias na África.

É pós-graduada em Gestão Pública e cursou MBA em Relações Governamentais na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Estudou sobre primeira infância na Universidade de Harvard (EUA).

Com leis e iniciativas nas áreas da Educação, Saúde, Doenças Raras e Proteção da Mulher, Maria Victoria tem uma atuação voltada a quem mais precisa. Também defende investimentos em Inovação e Energias Renováveis para gerar novos empregos e oportunidades.

Maria Victoria tem 32 anos, é casada com o advogado Diego Campos e tem três curitibinhas: Maria Antonia, Maria Valentina e Maria Stefânia