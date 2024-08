MARIA VICTORIA defende advertência ANTES DAS MULTAS

“Devem ser educativos e não arrecadatórios”

No debate da Band Paraná, a candidata Maria Victoria (PP) defendeu que os radares de Curitiba passem a emitir advertências antes de multar os motoristas em infrações leves. “Os radares devem ser educativos e não arrecadatórios”, disse na noite de quinta-feira (8).

A candidata explicou que cada motorista terá direito a duas advertências por ano antes da aplicação de multa. “Isso para infrações leves, quando o motorista passa a poucos quilômetros acima da velocidade permitida”.

SEM SURPRESAS – Maria Victoria disse que irá padronizar a velocidade de vias que possuem radares. “Vamos também reforçar a sinalização horizontal e vertical, o cidadão não pode ser surpreendido com a presença do radar”, pontuou.