Maria Victoria (PP) participa de lançamento de hospital

Projeto apresentado pelo prefeito Rafael Greca e pelo vice Eduardo Pimentel

A deputada estadual Maria Victoria (PP) participou, na quarta-feira (17), do lançamento do Hospital Veterinário Público de Curitiba, o primeiro hospital desse tipo no Paraná. O projeto foi apresentado pelo prefeito Rafael Greca e pelo vice-prefeito, Eduardo Pimentel.

Maria Victoria destacou a importância de políticas públicas que aliem proteção animal, cuidado ao meio ambiente e prevenção e controle de doenças. “A construção de um Hospital Público Veterinário foi uma proposta que eu apresentei em 2016, na campanha para a prefeitura de Curitiba. Muito feliz em ver esse sonho concretizado”, disse.

O prefeito Rafael Greca afirmou que o Hospital Veterinário Municipal de Curitiba deve começar a funcionar ainda em 2024. “Eu imagino ver pronto o Hospital Veterinário de Curitiba o mais rápido possível, sendo a data última o dia 4 de outubro, Dia de São Francisco de Assis”, afirmou.

O vice-prefeito Eduardo Pimentel lembrou que a criação do Hospital Veterinário Municipal de Curitiba vem para ampliar o trabalho realizado pela Rede de Proteção Animal de Curitiba, com as castrações públicas, as microchipagens gratuitas, o Banco Municipal de Ração, a ambulância de resgate para animais feridos e o Centro de Referência para Animais em Situação de Risco (Crar).

“Os atores que estão aqui presentes, as ONGs e os protetores independentes fazem um trabalho muito importante e dão esse suporte à Rede de Proteção Animal de Curitiba”, disse.

ATENDIMENTOS – A previsão é que o Hospital Veterinário Municipal comece a funcionar ainda em 2024, com estrutura e corpo técnico especializado para atendimentos veterinários de média e alta complexidades, de forma prioritária para animais de estimação de moradores em situação de vulnerabilidade social e de protetores de animais registrados junto à Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba.

Será viabilizado o início da prestação de serviços gratuitos para pets, como consultas veterinárias, cirurgias, exames laboratoriais e de diagnóstico por imagem, atendimento ambulatorial e internação, contemplando também especialidades como clínica geral, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, dermatologia, neurologia, oncologia, ortopedia e odontologia, de forma similar como já ocorre em municípios como São Paulo.

LOCAL – O Hospital será construído em uma área doada pela Votorantim Cimentos, no bairro Taboão. Além do Hospital também está instalado o Parque Municipal São Francisco, onde hoje existe o Parque das Esculturas da Votorantim, e será o 49º parque municipal para os moradores de Curitiba.

FUNCIONAMENTO – A emenda parlamentar do deputado federal Delegado Matheus Laiola garantiu a transferência de R$ 4,5 milhões a serem transferidos para o município de Curitiba para custear o funcionamento do Hospital.