Maria Victoria reforça pré-candidatura para prefeita de CURITIBA

Os Progressistas (PP) filiaram mais de 150 pré-candidatos a vereador e lideranças de Curitiba nesta terça-feira (6).O partido anunciou que está com a chapa de vereadores praticamente completa e reforçou a pré-candidatura da deputada Maria Victoria à prefeitura da capital.

“Somos um partido consolidado em Curitiba. Temos um time forte, unido e preparado para trabalhar e alcançar ótimos resultados nas eleições do ano que vem. Se as eleições fossem amanhã já teríamos chapa completa de vereadores cumprindo todas as regras e exigências da Justiça Eleitoral”, disse a presidente estadual da legenda, deputada Maria Victoria.

“Sou pré-candidata à prefeitura de Curitiba. Somos parceiros e caminhamos juntos com o prefeito Rafael Greca (PSD) e com o Eduardo Pimentel (PSD) desde 2016 para contribuir com a nossa cidade, mas precisamos como partido nos posicionar neste momento”, reforçou Maria Victoria.

DIÁLOGO – Na semana passada, os Progressistas filiaram mais de 430 lideranças femininas de Curitiba. O partido está consolidado em todas as regiões do Paraná, com bancadas de deputados alinhadas e diretórios ou provisórias em 98 % das cidades.

“Temos um time que joga unido, com transparência e diálogo.”, pontuou a deputada. Maria Victoria garantiu aos filiados suporte técnico, jurídico e administrativo da Executiva do partido.

O evento contou com a participação dos vereadores progressistas Pier Petruzziello, Nori Seto e Oscalino do Povo; o diretor-presidente do Instituto Curitiba de Saúde (ICS), Tiago Waterkemper; o diretor-geral da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (SEIC), Cristiano Puppi; o diretor-presidente de Ipem (Instituto de Pesos e Medidas) César Mello; o coordenador político do PP em Curitiba, Octávio Borghetti entre outras lideranças da capital.

BANCADA – O vereador Pier Petruzziello afirmou que o PP é o partido mais organizado de Curitiba e possui a segunda maior bancada da Câmara Municipal.

“Nos Progressistas a gente consegue construir um trabalho de longo prazo. Um partido formado por líderes que pensam nas pessoas. Estamos construindo uma chapa muito boa e temos todas as condições de termos a maior bancada de vereadores em 2024”, disse.