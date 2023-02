Secretário Mauro reafirma políticas de crescimento ao NP

Participou da posse na Associação dos Municípios do Norte Pioneiro

O Deputado Estadual Mauro Moraes, que também é secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, reafirmou, durante evento de posse da nova gestão da Amunorpi que aconteceu nesta quinta-feira, em Jacarezinho, seu compromisso com políticas públicas direcionadas ao crescimento do Norte Pioneiro.

Na ocasião, o parlamentar elogiou a recondução do prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, ao cargo de presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, destacando a lisura e comprometimento do alcaide com o desenvolvimento da região.

Moraes também destacou o trabalho feito em parceria com o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, a vice-prefeita, Patricia Martoni, e o deputado federal Pedro Lupion. “É um trabalho em conjunto que tem garantido um volume de recursos recorde para o município, com a realização de obras e benfeitorias para toda a população. Foram mais de R$60 milhões em investimentos do Governo em Jacarezinho”, destacou Ainda na quinta-feira, foi assinada a ordem de serviço no valor de R$12 milhões para pavimentação asfáltica no Jardim Europa.

Para a área da saúde, por exemplo, foram destinados mais de R$3 milhões para a reforma de postos de saúde e aquisição de veículos para atendimento a pacientes e ambulâncias. A parceria também resultou na liberação de R$4 milhões para a construção da Clínica de Fisioterapia da UENP (Universidade Estadual do Norte Pioneiro).

Moraes destacou ainda o grande esforço do Governo do Estado e lideranças políticas para tirar do papel o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), um investimento de R$23 milhões que vai atender toda a população do Norte Pioneiro.

Infraestrutura- Na área da infraestrutura, o parlamentar enfatizou a importância das obras realizadas na PR 092, incluindo a duplicação em alguns trechos e melhorias nas vias marginais, e principalmente na BR 153, que receberá em breve mais de R$23 milhões em investimentos “que vão beneficiar a economia da região”, destacou.

Trabalho, Qualificação e Renda – Ponto destacado por Moraes durante sua fala no evento de posse da gestão 2023/2024 da Amunorpi, a meta estabelecida pelo Governo do Estado, de alavancar as estatísticas de empregabilidade do estado, vai levar para vários municípios da região cursos de qualificação profissional através dos programas Qualifica Paraná e Carretas do Conhecimento.

“Muitos postos de trabalhos criados como consequência do avanço econômico do Paraná, fruto das políticas implantadas pelo Governador Carlos Massa Júnior, ficam vagos devido a ausência de mão de obra qualificada. Por isso vamos dar oportunidade para que jovens se qualifiquem para essas vagas, elevando o Paraná no ranking de empregabilidade nacional”, explica.

No Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o estado ocupa o primeiro lugar, entre os estados do sul, em empregabilidade de trabalhadores nas faixas etárias de 18 até 29 anos. “Estamos trabalhando para atingir a meta estabelecida pelo Governador, que é ser o maior celeiro de geração de empregos do país”, afirma.