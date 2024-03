CARLÓPOLIS: médico é PRÉ-CANDIDATO à prefeitura (ASSISTA)

Filiado no PP tem apoio do deputado federal Pedro Lupion

O vereador José Merhi Mansur Filho (fotos) visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Ele tem 49 anos e anunciou sua pré-candidatura a prefeito de Carlópolis.

Atua na medicina do trabalho, levando saúde para servidores de diversas empresas do Norte Pioneiro, inclusive a Pro Tork, e sudoeste paulista, atuando em todas as áreas, principalmente na saúde, geração de emprego e renda, habitação e agricultura.

Estudou Medicina em Presidente Prudente(SP), filho do líder e ex-vereador por vários mandatos José Mansur, neto do ex-prefeito carlopolitano Elson Soares, é casado com Amanda Giovana Amaral, professora e ex-secretária de Educação. O casal possui dois filhos, José Netto e João Felipe.

Veja matéria de 2021: https://npdiario.com.br/especial/rapaz-de-carlopolis-e-campeao-de-laco/