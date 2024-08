Médico prefeito põe cidade na penúltima colocação no ranking do Tribunal de Contas

De São José da Boa Vista; Carlópolis é a última

O Tribunal de Contas do Paraná divulgou o ranking dos 23 municípios da AMUNORPI com as melhores avaliações no setor de saúde, no ano de 2023.

O município de Jundiaí do Sul liderou o ranking com uma avaliação de 8,86. Em terceiro lugar Tomazina com uma nota de 8,61. Na quarta posição ficou para Figueira com 8,16 e Japira, com 8,01. O que causou surpresa entre os políticos, prefeitos vereadores e deputados, do Norte Pioneiro foi o município de São José da Boa Vista, que ficou na penúltima (22ª) colocação, com uma avaliação de 4,78. E

Em último lugar (23º) posição ficou o município de Carlópolis com uma nota de 4,16. O chefe do executivo foi procurado, porém, optou por não comentar.

O município de Carlópolis tem um empresário como prefeito Hiroshi Cubo. Já o município de São José da Boa Vista, o prefeito é o médico José Lázaro Ferraz, “Doutor Zézinho”, que chegou ao poder eleito para o mandato 2021/2024, tendo como uma das suas principais bandeiras, a implantação de um moderno e inovador modelo de saúde.

Vale ressaltar que o médico, já no primeiro ano de mandato perdeu seu vice Delei, que abandonou a administração, segundo fontes.

Hoje 3 anos e meio da atual administração a comunidade ficou envergonhada com a penúltima colocação. Zezinho foi procurado, mas não foi localizado para comentar.

O TCE-PR avaliou as cidades com base em critérios abrangentes, proporcionando uma visão minuciosa sobre a qualidade dos serviços de saúde prestados em cada município. Entre os critérios considerados estão à qualidade e eficácia dos planos e estratégias de saúde, eficiência na administração dos recursos humanos e materiais, integração dos serviços de saúde e coordenação entre os diferentes níveis de atendimento, capacidade de atender às necessidades específicas da população local, disponibilidade e variedade de serviços.

Foram avaliados outros critérios como a prevenção de doenças, promoção de saúde, acesso a medicamentos básicos e as condições das instalações e dos equipamentos de saúde do município, disponibilizados a comunidade.

O critério utilizado pelo TCE PR, para medir a qualidade de saúde entre os municípios do Norte Pioneiro, colocou São José da Boa Veja, em uma posição de negatividade jamais registrada na história do município em todo o Norte Pioneiro, colocando dúvidas e incertezas na atual administração.

