Microônibus da saúde ATROPELA BÚFALOS

De noite na BR-153

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, na noite de quinta-feira (23), por volta das 20h50, um sinistro de trânsito do tipo atropelamento de animais no km 154,5 da BR-153, no município de Ventania.

Um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirantes, que retornava de Curitiba transportando pacientes, colidiu com búfalos que estavam sobre a pista de rolamento.

Em decorrência do sinistro, seis passageiros sofreram ferimentos leves e foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Municipal de Ventania. A condutora do veículo não sofreu ferimentos.

Os responsáveis pelos animais já foram identificados pela PRF. As informações serão encaminhadas à Polícia Civil de Tibagi para a apuração das responsabilidades cabíveis.

A PRF reforça que a presença de animais de grande porte soltos nas rodovias representa grave risco à segurança viária, podendo ocasionar sinistros de elevada gravidade. Proprietários de animais devem adotar as medidas necessárias para impedir o acesso desses animais às rodovias, sob pena de responsabilização nas esferas cível e criminal.

Reprodução: Cleverson Rodrigues