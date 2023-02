Minha Casa Minha Vida entregará 238 moradias em Cornélio

Conjunto Habitacional José Benedito Catarino III

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) adiantou nesta quarta-feira, 15, que na lista das 2,7 mil moradias que começam a ser entregues pelo Minha Casa Minha Vida (MCMV) estão as 238 unidades do Conjunto Habitacional José Benedito Catarino III em Cornélio Procópio. “A Caixa Econômica Federal deve marcar para os próximos dias a entrega desse conjunto. O MCMV é um programa emblemático no Brasil, assim como o Casa Fácil Paraná que garantiu a moradia para 32 mil famílias no estado”, disse Romanelli.

“Fui secretário estadual de habitação e presidente da Cohapar, entregamos mais de 100 mil casas. O novo Minha Casa Minha Vida vem em boa hora porque vai priorizar o financiamento das habitações de interesse social para as famílias de baixa renda. O programa tem uma meta ousada de construir um milhão de moradias até 2026 para famílias com renda mensal de R$ 2.640. Outra novidade é a inclusão de imóveis usados nos financiamentos”, completou.

Neste ano, o governo federal pretende retomar ainda as obras de 37,5 mil unidades que estão paralisadas. Segundo levantamento, 170 mil unidades não foram concluídas pelos governos anteriores, sendo que 80% das obras foram contratadas entre 2012 e 2014. Será avaliada a necessidade de aporte de recursos para viabilizar a retomada ou conclusão das obras.

Há a intenção ainda de se retomar, neste ano, 32 mil unidades com “entraves complexos”, como ocupações irregulares e problemas de infraestrutura.

Novo MCMV – Somente nesta terça-feira, começam a entrega de 2,7 mil unidades habitacionais em nove municípios de seis estados. Os investimentos totalizam R$ 206,9 milhões.

Segundo a Casa Civil do governo federal, a iniciativa deve financiar 2 milhões de casas até 2026. Criado em 2009, o Minha Casa, Minha Vida deixou de existir em 2020.

Sob o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o programa, que facilita o financiamento de moradias, passou a se chamar Casa Verde e Amarela, sofrendo alterações em diversos critérios.