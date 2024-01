Moradores denunciam descaso em Carlópolis

Não há limpeza nem cuidados com praça negligenciada pela prefeitura

O Parque Municipal Anésio Panichi foi repassado pela loteadora aos cuidados da Prefeitura em abril de 2023 em perfeitas condições, porém a manutenção do espaço é inexistente por parte do poder público e tem consternado moradores ao redor do local.

Moradores do bairro Novo Horizonte 4, local onde a cidade de Carlópolis tem se ampliado para acolher o aumento significativo de habitantes nos últimos anos, vivem momentos de tristeza ao passar por uma praça existente no local.

O espaço público, assim como todo o loteamento, foi entregue pela loteadora com toda infraestrutura necessária para o conforto dos residentes ou possui propriedade, sendo a praça composta por pista de caminhada, paisagismo e um belo lago, o que faz com que muitos moradores e pessoas de outras partes da cidade se desloquem até o local para realização de exercícios físicos ao ar livre.

O Npdiario recebeu reclamações relatando já terem buscado solução para os problemas de limpeza e conservação junto à Prefeitura, porém sem sucesso e relatam ainda que, além das condições precária dos serviços públicos prestados, ainda sofrem com a ação de vândalos que furtam até mesmo os fios elétricos.

Segundo alguns moradores, mesmo a responsabilidade do local ter sido repassada para a prefeitura, há alguns meses a loteadora realizou uma limpeza de urgência e, depois disso, nunca mais se viu o local com a beleza com que foi criado. “Não é só uma praça, é um parque público e faz parte da cidade também, pois no fim de ano vimos o pessoal da prefeitura limpando e embelezando as praças do centro e aqui nada, nós também pagamos IPTU e merecemos respeito“, disse uma senhora, que pediu para não ser identificada.

A visão de quem passa no entorno é de total indignação, pois além da má aparência, provoca medo: O de proliferação de insetos, roedores e doenças como a dengue e outras arboviroses, causadas pelo mosquito Aedes Aegypt, que tem casos crescentes em toda a região, tornando o local um caso de saúde pública e que deveria ser observado com cuidado pela atual gestão.

“O município fala tanto em turismo, mas recebemos parentes de fora no final do ano e passamos vergonha, pois foram embora da cidade com uma péssima impressão quando viram a situação do mato alto e descaso com a praça”, disse outro revoltado.

O pedido dos moradores é que a reportagem mostre a magnitude deste problema e sensibilize as autoridades do município para que se proceda não somente a limpeza, mas também os cuidados adequados para que possa ser frequentado com segurança e prazer não somente por quem mora nos arredores, mas também por toda a população.