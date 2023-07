Morre jornalista do Norte Pioneiro Gil Rocha(veja vídeo)

Ele nasceu em Siqueira Campos; corpo enterrado neste sábado

Perdeu a vida na noite desta sexta-feira (30) em Curitiba o jornalista Gil Rocha (foto e vídeo), aos 63 anos. Ele nasceu em Siqueira Campos.

Foi ao médico na quinta-feira (29) por causa de tosse e mal estar e se constatou uma artéria obstruída e marcado imediatamente um cateterismo. Estava tranquilo e gravou um vídeo, porém não resistiu ao procedimento.

Passou grande parte da carreira em afiliadas na TV Globo. Na década de 1980 começou a trabalhar na TV Coroados (atual RPC), em Londrina. Depois no Canal 12, onde foi repórter, apresentador e comentarista.

No rádio cobriu quatro Copas do Mundo. Passou pela equipe de esportes da Banda B e atualmente ele era diretor de jornalismo da CBN Curitiba e fazia comentários no programa CNT Esportes.

Era casado com a também jornalista Anna Zimmerman. Deixou três filhos, entre eles Lucas Rocha, jornalista na Rede Massa. O corpo está sendo velado na capela Vaticano, sala Ônix (atrás do Cemitério Municipal) até às 14h30 em Curitiba. Um cerimônia deve acontecer na sequência.

O sepultamento foi na tarde deste sábado, dia primeiro, no Cemitério Jardim da Paz.

O governador Ratinho Junior, em nota, lamentou a morte do jornalista. Várias personalidades e clubes de futebol lamentaram. O Furacão o destacou como “referência na imprensa esportiva paranaense”.