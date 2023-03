Ibaiti recebeu nova retroescavadeira 0 KM

Utilização em construções e manutenções de obras públicas

O município de Ibaiti recebeu na última semana, uma nova retroescavadeira zero quilômetro que será incorporada à frota de máquinas do município. O novo equipamento modelo XCMG, vem equipado com caçamba dentada dianteira e lança dentada de escavação traseira.

A nova retroescavadeira irá beneficiar toda a população de Ibaiti pois será utilizada nas construções e manutenção de obras públicas, melhorias e adequações nas estradas vicinais, facilitando o escoamento da produção agropecuária, o tráfego de ônibus escolares e o deslocamento das famílias rurais para os recursos comunitários básico do perímetro urbano, proporcionando a melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais, o aumento e diversificação da produção, a redução do êxodo rural e o aumento da geração de emprego e renda.

A nova máquina foi adquirida com recursos do Convênio do Plano de Trabalho firmado entre o Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA e a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento – SEAB, por intermédio de emenda parlamentar do deputado federal Luciano Ducci, no valor de R$ 350 mil, após um pedido dos vereadores Vera Lúcia Siqueira dos Santos e José Oscar Belão ao deputado. A nova retroescavadeira foi incorporada à frota do município de Ibaiti através de um termo de cessão de uso celebrado entre o Estado do Paraná, através da SEAB e a Prefeitura Municipal de Ibaiti.

Participaram da entrega, na manhã da última quinta-feira (23), em frente a Prefeitura Municipal, o secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, Antônio Vincenzi, a secretária de Planejamento e Orçamento, Karina da Costa Santos Manabe, o secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo Antônio Carlos Dônola, o chefe do Núcleo Regional do SEAB de Jacarezinho, Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira, e os vereadores José Oscar Belão e Vera Lúcia Siqueira dos Santos.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho agradeceu ao deputado federal Luciano Ducci por destinar a emenda parlamentar para beneficiar a população de Ibaiti e ao governador Ratinho Junior por sempre atender as demandas do município. “Gostaria de agradecer ao deputado federal Luciano Ducci por atender a nossa demanda e destinar a nova máquina que será incorporada à frota municipal. Gostaria também de agradecer ao governador Ratinho Junior por sempre atender nossas demandas. Estamos felizes com a aquisição de mais uma máquina para o nosso município” declarou o prefeito.

Dr. Antonely falou também sobre a importância da nova máquina para a economia de Ibaiti. “A nova retroescavadeira proporcionará a melhoria nos trabalhos desenvolvidos pela nossa Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos e fortalecerá ainda mais a agricultura no município. São aquisições como esta que vem em um momento muito importante e que sem dúvida irá ajudar a impulsionar ainda mais nossa economia”, concluiu o prefeito.