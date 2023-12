Namorado ameaça moça mas vai preso

Estava intimando a vítima com arma

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, no sábado (16), prendeu homem por ameaça, na BR-153. Informados de que uma mulher estava no posto Platina pedindo por ajuda, pois estava sendo ameaçada por seu namorado, os PMs foram ao local.

Conseguiram realizar a abordagem ao indivíduo. Em busca pessoal nada de ilícito encontrado, porém dentro do veículo, embaixo do banco, encontrados um revólver, da marca Taurus, calibre .38 municiado com seis munições, e no console, mais cinco munições calibre .38.

A vítima relatou que retornava de um passeio na cidade de Ribeirão do Pinhal e que durante o percurso foi ameaçada diversas vezes.

Diante do ocorrido, o elemento recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. O veículo foi encaminhado ao pátio por conter débitos administrativos e o condutor estar com a CNH(Carteira Nacional de Habilitação) vencida.