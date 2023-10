Network e Outubro Rosa pontuam evento saudável em Cambará

Palestras visaram cuidados com saúde e importância da prevenção

A diretoria da Câmara da Mulher e Empreendedora e Gestora de Negócios – CMEG, reuniu grande público recentemente para mais uma atividade especial da entidade.

Network e Outubro Rosa pontuaram o acontecimento social e marcou o encerramento das atividades do ano da entidade voltada exclusivamente ao público feminino.

As palestras abordaram os cuidados com a saúde, a importância dos exames preventivos e busca pela qualidade de vida com saúde e alegria.

Entre os assuntos debatidos, destaque para o depoimentos de mulheres que enfrentaram o câncer e venceram suas batalhas.

Fernanda Ferreira, da cidade de Bandeirantes, contou sua história ao grande público e fez um emocionante depoimento sobre o drama que viveu. Ela contou que para vencer a doença foi necessário passar por diversos procedimentos cirúrgicos para a retirada das duas mamas. Fernanda fez um alerta para que as mulheres não descuidem de suas saúde e que façam do exame preventivo um hábito contínuo.

Claudineia Guerra Francisquini, integrante da diretoria da CMGE, reforçou que os cuidados devam ser feitos o ano todo. “O Outubro Rosa é o mês para divulgarmos a importância dos cuidados preventivos com a nossa saúde, mas o que queremos com essa ação, é divulgar que os cuidados sejam feitos todos os dias do ano”, comentou Claudineia.

Dress Code- Na mesma noite, Giovana Carvalho, Consultora do SENAC-Jacarezinho conversou com as participantes do encontro e deu dicas de ouro sobre os cuidados com o visual. Disse que para cada ocasião existe um look adequado e alertou para os cuidados com exageros que podem arruinar um entrevista de trabalho e ou uma negociação com empresários.

Clau Guerra também definiu que a palestra foi importante para quebrar alguns dogmas sobre o assunto. “Considero importante em tudo que foi abordado pela Giovana, ela disse coisas que muitas vezes consideramos simples, mas que fazem muita diferença”, sublinhou.

Presenças – Luciana Valgrande, representou Antenor de Matos Pinheiro, Gerente do SENAC, escritório de Jacarezinho e Dani Lopes representou Luís Dias, Presidente do Sinca – Sindicato dos Atacadista do Paraná.

Apoio ao evento – A Sagra Alimentos presenteou cada uma das participantes do evento com um Kit com diversos produtos que fabrica na cidade de Salto Grande e agradou o público em geral.

A empresa reforçou o compromisso de apoiar a causa e afirmou que a ideia é incentivar a prevenção como forma de espalhar amor e consciência.

“Nós, da Sagra Alimentos, apoiamos essa causa e queremos ajudar a espalhar amor e conscientização”, disse em nota.

As empresas Sicredi Paranapanema Serrana PR/SP/RJ, Khalifa, , Certano Alimentos, Luam Alimentos -HM ESC -DōTERRA -Produtos Hive v-Lakma, Sicoob, Herbacitus, Akazzo, DōTERRA Oficina Montevidéu, Agrinort, Bianca Leonel, Jujutrends, Frios Fachinelli, Mary Benezinha Moda Plus, Ana Victoria Antunes, Box Dalacqua e Jornal e Rádio Circulando ofereceram brindes para ser sorteados no evento.

Sobre a Câmara da Mulher – Patrocinada pela Fecomércio, as 22 CEMGs distribuídas no Estado do Paraná, tem como objetivo apoiar as ações do empreendedorismo feminino, oferendo cursos, palestras e orientações profissionais.

Em Cambará a CMEG chegou em 2019, passou pela crise da pandemia e segue se firmando no cenário local proporcionando uma nova visão e incentivos para as mulheres do comércio de Cambará.

Atualmente a CMEG de Cambará é presidida por Olívia Della Mura e a diretoria é formada por Claudineia Guerra Francisquini, Renata Monteiro, Célia Fachinelli, Júlia Antunes, Amanda Ribeiro e Dayana Donato.

Olivia Della Mura agradeceu a presença de todos e reafirmou que o sucesso do evento se deve a junção de todos. “Em nome da CMEG, quero agradecer a todos os empresários que nos apoiou neste evento, as integrantes da nossa Câmara, agradecer a Dani Lopes, representante do Sinca, agradecer a nossa sempre incentivadora Luciana Valgrande que esteve conosco representando Antenor de Matos Pinheiro, Gerente do SENAC, escritório de Jacarezinho, agradecer as palestrantes e a todas as participantes que nos brindaram com suas presenças”, finalizou Olivia(Reportagem Circulando Aqui).