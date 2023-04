Norte-pioneirense pode ser candidato a prefeito no Paraná

Em entrevista ao Npdiario explicou que só aceitará o desafio se tiver o suporte do amigo antigo, o governador reeleito, “não vamos entrar numa aventura. mas tenho recebido muitas manifestações voluntárias de apoio”, assinalou.

Além de trabalhar na Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, circula no meio político como desenvoltura, já que possui muito amigos.

O norte-pioneirense Daniel Wesley Vilas Bôas Rocha (fotos) , 41 anos, que foi Chefe de Gabinete do governador Carlos Massa Ratinho Junior Superintendente de Assuntos Institucionais, e hoje é assessor da Celepar, a primeira empresa pública de tecnologia da informação do país , fundada em 1964.

Daniel Vilas Bôas foi chefe de gabinete do atual governador

Apesar de ter nascido em Londrina, Daniel se considera de Santo Antônio da Platina, onde passou a infância e pré-adolescência, se casou com a platinense Gerusa, com quem tem três filhos, Davi, Danielzinho e Ana Laura. O sogro, Valdir, foi presidente da Câmara de vereadores local.

O religioso percorreu vários países em ações sociais, no Reino Unido, em Manchester e Guersney, Paris na França, Cidade do Panamá, Nyahururu no Quênia, Zuriqui e Solothurn na Suíça, além da Havana em Cuba e Dubai nos Emirados Árabes. É pastor da igreja Metodista.

A eleição de seis de outubro próximo será para chefes dos executivos municipais, vice-prefeitos e vereadores.