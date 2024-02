Norte Pioneiro ainda desconhece QUEM ganhou R$ 20 milhões na Quina em ABATIÁ

Aposta foi feita na única lotérica de Abatiá

Exclusivo: Saiu de uma aposta única (cinco dezenas e apenas R$ 2,50) feita na Lotérica Abatiá (fotos), na cidade do mesmo nome, as cinco dezenas do concurso da Quina, sorteadas na quarta-feira ( dia21). O(A) felizardo(a) ganhou R$ 19.857.173,33.

Abatiá tem cerca de 7.400 habitantes.

Até este sábado, dia 24, ainda não se sabe oficialmente quem ganhou. Rede social não é jornal e, portanto, a imagem espalhada na internet de um suposto felizardo não está comprovada.

A dona do estabelecimento comercial, Shirley Garcia Ribeiro (foto na capa de blusa verde e branca) e as atendentes Lara Cagale, Greicy Adrielly e Joice Lourenço foram ouvidas pelo Npdiario. Elas disseram que aumentou o movimento, mas não tanto quanto esperavam.

Já houve um prêmio de R$ 1,7 milhão que saiu na lotérica pela Timemania.

As imagens foram produzidas especialmente para a reportagem por Lucca Iglecias.

O apostador que acertar 2, 3, 4 ou 5 números pode ganhar na Quina. há 2 dias. Basta marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Shirley acredita que o(a) apostador(a) fez através da chamada “teimosinha”, quando paga, por exemplo, 25 reais para dez vezes de R$ 2,50. Os sorteios são realizados de segunda a sábado, às 20 horas.

São sorteados cinco dezenas de um total de 80. O apostador deve marcar um mínimo de cinco e um máximo de sete dezenas em um volante. O valor da aposta varia de acordo com o número de dezenas marcadas.

O jogo estava acumulado há 14 sorteios e seis apostas feitas em Minas Gerais ganharam cerca de R$ 8 mil com quatro dezenas. Confira as cinco dezenas sorteadas: 06 – 36 – 39 – 44 – 45.

O prazo para retirada do prêmio é de três meses.

A pessoa deve receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal. As agências da CEF mais próximas de Abatiá ficam em Ribeirão do Pinhal, Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio.

Deve comparecer munido de documento original com CPF e recibo de aposta original e premiada. O pagamento pode ser feito por transferência bancária, QR Code ou em qualquer lotérica, dependendo do valor a ser recebido. Como o valor no caso de Abatiá é muito alto tudo indica que isso já foi ou será efetivado no banco.