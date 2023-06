Norte Pioneiro foca P.P.A. em Cornélio nesta quarta-feira

Audiência pública acontecerá nesta quarta-feira (28)

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD), presidente da Comissão do Orçamento da Assembleia Legislativa, reiterou o convite às lideranças das 19 cidades do Norte Pioneiro a participar nesta quarta-feira, 28, em Cornélio Procópio, da sexta audiência pública que está elencando as demandas regionais que vão integrar o PPA (Plano Plurianual) que prevê a gestão orçamentária entre 2024-2027.

“Eu sempre me refiro a Lewis Carroll, que ao escrever Alice no País das Maravilhas, tornou célebre a frase dita pelo Gato Cheshire à Alice: ‘Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve’. E também que esses encontros, as audiências públicas que fazemos, é a versão paranaense do Orçamento Participativo em que a participação popular é fundamental para definir os investimentos do Estado nos próximos quatro anos”, disse Romanelli.

As audiências públicas que já foram realizadas em Castro, Ponta Grossa, Francisco Beltrão, Pato Branco e Telêmaco Borba. Nesta quarta-feira, a audiência começa a partir das 14h em reunião técnica no sindicato rural e às 15h no auditório da UTFPR em Cornélio Procópio. “Temos um desafio que é definir como vamos investir os R$ 270 bilhões e as prioridades de cada região do estado”, disse Romanelli.

Infraestrutura

Cornélio é a cidade polo do Norte Pioneiro e que reúne ainda mais 20 municípios: Abatiá, Andirá, Assai, Bandeirantes, Congonhinhas, Itambaracá, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja, Uraí.

“Sou do Norte Pioneiro e estou sempre presente nas cidades da região conversando com moradores, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças. O Norte Pioneiro é uma região diferenciada e está tendo um crescimento fantástico nos últimos anos, não só no campo econômico, como na qualidade de vida da população. Hoje, se destaca como um polo educacional, da agroindústria, na prestação de serviços e turismo. Os investimentos na infraestrutura dessas áreas são importantes”, disse Romanelli.

A audiência é coordenada pelo Estado em parceria com a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa com apoio das governanças do Programa Paraná Produtivo. A Rede 399 – Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná, é um projeto da Secretaria Estadual do Planejamento onde apresenta as principais ações da pasta: o debate do PPA e os programas Paraná Produtivo (Fase II) e Conecta399.

Serviço:

3.ª etapa do projeto “Rede399” – Cornélio Procópio

Dia: 28 (quarta-feira)

Horários e locais:

14h às 15h30 – Reunião Técnica no Sindicato Rural – Avenida Alberto Carazzai, 1630

15h30 às 17h – Evento da Rede399, no Auditório da UTFPR – na Avenida Alberto Carazzai, 1640

Atendimento à imprensa: 15h, no Auditório da UTFPR – na Avenida Alberto Carazzai, 1640