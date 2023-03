De novo chuva forte atinge Bandeirantes (confiram os vídeos)

Enxurrada alagou casas e vias públicas da cidade

Após uma semana, novamente enchentes atingiram Bandeirantes com grande intensidade, chegando em aproximadamente 110 milímetros em menos de cinco horas na madrugada deste domingo, dia 12.

De acordo com o que a assessora municipal de Comunicação, Talitha Fiorini Dalacosta, informou ao Npdiario na manhã deste domingo, foram atingidos os bairros Yara e Primavera, proximidades da BR-369 e Ribeirão Água do Caia. Houve alagamento novamente na região da Vila Bela Vista que vai para o Santuário de São Miguel Arcanjo.

A enxurrada alagou casas e vias públicas da cidade. A ocorrência inicial na Defesa Civil de Bandeirantes, se deu no Jardim Primavera e conjunto Vela Vista que faz parte da região do Ribeirão Água do Caia, por volta das 04h a ponte do cemitério estava transbordando, imediatamente iniciando juntamente com corpo de bombeiros as evacuações nos mesmos pontos afetados pela enchente anterior .

Nenhuma família teve que ser resgatada.

Nenhuma destas enchentes tem a ver com barragens.

Boletim:

Afetadas: 2.350 + ( enchente de hoje + ou – 60 pessoas – 15 famílias) estimadas.

Desabrigadas: 4 ( enchente de hoje não teve ).

Desalojadas: 260 ( enchente de hoje + ou – 60 pessoas – 15 famílias) estimado.

Desaparecidas: 0

Feridos: 0

Óbitos: 0

Locais afetados:

– iguais da outra enchente ( extensão Ribeirão água das antas)

– E agora toda a região do Ribeirão água do caia

– chácaras e residências do bairro Yara

– transbordamento do Ribeirão água do Paraguai na BR 369 entre os km 41 a 50km

– Transbordamento do Ribeirão água do caia afetando: bairro primavera e conjunto habitacional bela vista

Plano de ação prefeitura:

– Secretários e servidores estavam em todos os bairros fazendo todo atendimento durante as chuvas da madrugada: Disponibilizado ônibus, ambulância, caminhão pipa e retroescavadeira

– Limpeza sendo realizada pela equipe operacional toda manhã

– Agora estão entregando marmitas

– Entregando kits de limpeza e kits dormitórios novamente

– Análise e notificações do aluguel social para essas famílias

– Quem perdeu bens entrar em contato com a defesa civil pelo WhatsApp 3542.3322

– Ponte do cemitério foi interditada.

– fazer os levantamentos de danos para o sistema da defesa civil do estado festa nova enchente.

– Aulas suspensas somente na área rural.