Nova van dará suporte à saúde de Ribeirão

Renault Master L3H2 zero quilômetro com capacidade para 15 passageiros

A Saúde de Ribeirão Claro segue na luta por mais investimentos afim de melhorar o atendimento à população ribeirão-clarense. Nesta sexta-feira (12), véspera do aniversário da cidade, o Município foi contemplado por um veículo Van – Renault Master L3H2 zero quilômetro, com capacidade para 15 passageiros.

A aquisição foi realizada por meio do convênio 1181/2022 – antiga Secretaria de Desenvolvimento Urbano) e atual Secretaria das Cidades (SECID) pelo valor de R$ 250.000,00 com contrapartida municipal de R$ 18.800,00.

O prefeito João Carlos Bonato e a vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini destacam que o veículo chegou em boa hora, pois estará oferecendo um grande apoio ao transporte de usuários da saúde municipal, com segurança e comodidade.

“A atenção aos nossos pacientes sempre foi prioridade desta Administração Municipal, e este novo veículo agregará ainda mais qualidade na prestação deste serviço essencial. Agradecemos a parceria do Governo do Estado e ao Deputado Luiz Cláudio Romanelli que esteve intermediando mais essa conquista para Ribeirão Claro”, assinalou o chefe do executivo.