Novo caminhão plataforma agiliza obras em Abatiá

Viabilizado pelo deputado estadual Luiz Romanelli

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) esteve em Abatiá, no Norte Pioneiro, para uma agenda de trabalho com o prefeito Nelson Garcia Junior (PDT). O município recebeu nesta semana um novo caminhão plataforma, que será utilizado na movimentação de maquinário.

“Equipamentos como estes são fundamentais para a cidade. O caminhão agiliza as obras na cidade”, afirmou o deputado. A aquisição do veículo foi feita com recursos do Governo do Estado, liberados em razão de uma emenda parlamentar de Romanelli. “Mais uma conquista que chega para Abatiá graças à boa parceria que temos com o prefeito e com o governo estadual”, explicou.

Romanelli afirmou que este trabalho conjunto viabilizou diversos investimentos junto ao Governo do Estado. Ele citou projetos de pavimentação de vias, academias ao ar livre, espaço Meu Campinho, caminhão de coleta de lixo e equipamentos para catadores, além de veículos para a prefeitura e melhorias em estradas rurais.

“Estamos trabalhando em outras demandas da cidade, para melhorar a vida dos moradores”, disse Romanelli. Entre os projetos em desenvolvimento estão a construção de um novo CRAS e de um parque urbano e ações como Castrapet, iniciativa do governo estadual para controle populacional de cães e gatos e prevenção de zoonoses.