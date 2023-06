Operação resulta em prisões na Triolândia

Em Ribeirão do Pinhal nesta sexta-feira

Foi realizada na manhã desta sexta-feira (23) uma operação no distrito de Triolândia, município de Ribeirão do Pinhal. Por solicitação da Polícia Civil, a Justiça expediu dois mandados de busca e apreensão na localidade com objetivo de localização de drogas.

Autorizados pelo Judiciário, as forças locais (civil e militar), apoiados por investigadores de polícia de Siqueira Campos, executaram os mandados e detiveram dois homens em flagrante.

Houve localização de drogas, dinheiro e apetrechos destinados a embalá-las. Além dessas prisões, em flagrante um homem que mantinha em depósito uma motocicleta com sinais de identificação adulterados e outro indivíduo que tinha contra si mandado de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia foram detidos.

Os homem presos foram encaminhados para Cadeia Pública de Bandeirantes.