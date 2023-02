Operação Integrada com patrulhamento aéreo ( veja vídeos)

Aeronave chamou atenção da população de forma positiva

Foi realizada neste fim de semana, Operação Integrada na área do 2° BPM(Batalhão de Polícia Militar), com apoio de equipe Aérea da Casa Militar, objetivando apoiar a unidade nas cidades que compõem a Operação Verão/Costa Norte.

Assim, além das equipes em patrulhamento por terra, ocorreu também o patrulhamento aéreo mas cidades às margens da Represa de Chavantes (Ribeirão Claro, Carlópolis e Siqueira Campos), realizando ainda patrulhamento nas cidades de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

A utilização da aeronave chamou a atenção da população de forma muito positiva, além de prover todo o apoio necessário as equipes de serviço na área do 2° BPM.