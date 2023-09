Operário atropelado em Japira não morreu

Ele foi transferido para a Santa Casa de Jacarezinho com fraturas mas permanece estabilizado

Em torno de nove horas desta terça-feira (dia cinco) agentes da Polícia Rodoviária Federal(PRF), foram acionados para atender a um acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio e um pedestre, no km 90 da BR-153, em Japira.

Um carro que seguia no sentido Ibaiti/Conselheiro Mairinck, colidiu contra um operário que fazia o reparo da rodovia. O local era de obras, numa reta (foto) e estava sinalizado por cones, placas e sistema PARE e SIGA.

Com a violência do impacto, o pedestre de 31 anos foi projetado a oito metros do local. O condutor do veículo aguardou no local e relatou os fatos.

A suposta morte chegou a ser noticiada, mas a reportagem confirmou ter sido um engano.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) compareceram para o atendimento médico-hospitalar de urgência. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Ibaiti, teve algumas fraturas e foi transferida para a Santa Casa de Jacarezinho, sem risco de falecimento.

A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e o enviará à autoridade policial.