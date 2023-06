Carlópolis : Pacientes de hospital têm apoio de Grupo Voluntário

Ação é realizada com auxílio de empresas e pessoas da comunidade que fazem doações

O Hospital São José, localizado em Carlópolis e administrado pela empresa CIS (Centro Integrado em Saúde) tem recebido pacientes e acompanhantes de diversas cidades da região, sendo para internamento, cirurgias ou realização de exames complementares.

Em grande parte, pessoas se deslocam de suas residências em outras cidades no período da manhã, passando praticamente o dia todo em Carlópolis para a conclusão de seu atendimento, não possuindo condições para se alimentar ou para oferecer algum alimento para quem os acompanha.

Em visita ao Hospital, a conselheira tutelar Damaris Andréa da Silva, se sensibilizou com os presentes e organizou junto ao grupo do terço das mulheres da Paróquia Senhor Bom Jesus e fundou “Anjos de Nossa Senhora”, cujo objetivo principal é levar oração e alimentos para esse público, que desde a primeira vez, mostrou agradecimento e empolgação pelo ato de caridade e fé cristã.

O atendimento é realizado nas terças e quintas-feiras, durante o período da tarde, onde são realizadas orações nos leitos dos pacientes, cânticos nos corredores e, logo após, servem um delicioso café da tarde para todos os presentes na área externa do Hospital, sendo servido entre 80 a 100 lanches por dia, contendo bolos variados, pães, frios, café, leite, frutas, entre outros.

O grupo conta com apoio do Pároco local, Padre Edson e também do Padre Cláudio, que levam comunhão e unção a quem necessita.

Os pães são oferecidos por duas panificadoras da cidade e os demais alimentos por pessoas da sociedade e empresários de Carlópolis, que se comoveram e atendem ao grupo toda semana e relatam gratidão por poder ajudar aos que necessitam.

De tradicional família católica, Glauber Garbim, médico e diretor-presidente do grupo CIS, que administra o Hospital o trabalho das voluntárias é de grande valia, uma vez que proporciona um conforto maior aos pacientes e seus acompanhantes que se deslocam de várias cidades para buscar atendimento em Carlópolis, contribuindo, inclusive, com o fornecimento de tenda, mesas e banquinhos para que sejam usados pelo público.

O grupo vem ganhando notoriedade e o número de voluntárias e doações aumenta cada vez mais, mostrando que a caridade e a oração são os melhores canais de comunicação com Deus.

Damaris diz ser um prazer ajudar e que jamais imaginou que um dia pudesse trabalhar dessa forma em sua cidade, rememorando que, há alguns anos, trabalhou como voluntária no Grupo da Rede Feminina de Combate ao Câncer no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, de onde veio sua inspiração na formação do grupo em Carlópolis, e por fim agradece a todos que ajudam de alguma forma e ao apoio que tem recebido, principalmente dos pacientes e familiares.