Padre Reginaldo Manzotti visita Alexandre Curi

Conversaram sobre revitalização de santuário e turismo religioso

O Primeiro-secretário da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) , Alexandre Curi, recebeu visita de cortesia nesta semana do padre Reginaldo Manzotti, na sede do parlamento, Centro Cívico, em Curitiba.

Trataram de vários assuntos, como o turismo religioso no estado. E também da área em que está localizado o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, que será revitalizada. A iniciativa prevê a construção de uma praça no nível do acesso da igreja, sobre o Terminal do Guadalupe, e com o santuário como ponto focal e servindo como uma espécie de mirante para a região do Rebouças.

Na parte inferior estará o terminal de transporte(ônibus), áreas comercial, de estacionamento e espaço para a TV Evangelizar.

Será o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Alexandre Curi estava acompanhado do prefeito Helder Lazarotto, de Colombo, município da região metropolitana.

Reginaldo é também cantor. Nascido em Paraíso do Norte, Paraná, tem 53 anos. A ordenação dele como sacerdote aconteceu aos 25 anos, sendo atualmente pároco do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe (foto), no centro de Curitiba.

Seu primeiro ano de Sacerdócio foi exercido na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Vila Fanny, na Capital paranaense.

É responsável pela coordenação da associação chamada Evangelizar É Preciso, que conta com milhares de membros pelo país todo e apresenta um programa diário por rádios.

É o caçula dos seis filhos.

Até a sexta série primária, estudou em sua cidade natal e aos 11 anos ingressou no Seminário dos Freis Carmelitas, na cidade de Graciosa, no Paraná.

O segundo grau (atual Ensino Médio) cursou no Seminário São João da Cruz, em Paranavaí. Já em Curitiba, graduou-se em Filosofia e Teologia: cursou Filosofia no Instituto Vicentino de Filosofia (reconhecendo este curso posteriormente pela Universidade de São Paulo) e concluiu seu bacharelado em Teologia pelo Studium Theologicum (reconhecendo este curso pela Universidade Lateranense de Roma).

Logo em seguida, partiu para uma experiência de 1 ano no município de Camocim de São Félix, no estado de Pernambuco.

Consagrou o seu sacerdócio à Nossa Senhora do Carmo.

O site do padre é: https://www.padrereginaldomanzotti.org.br/