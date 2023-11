PALESTRA sobre os PAVIMENTOS de concreto para vias urbanas em Jacaré

Começa no final da tarde desta terça-feira no Sesc

Alex Maschio(foto), especialista em pavimentação em concreto no Brasil e diretor do Instituto Ruas, de Curitiba, estará em Jacarezinho nesta terça-feira, dia 14. Fará palestra no auditório do Sesc com o tema “Pavimentos de concreto para vias urbanas: vantagens ambientais e competitividade”.

A Imprensa está convidada a prestigiar o evento, organizado pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Norte Pioneiro (AEANP), com apoio da Mútua, Crea-PR e ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland).

Programação

18h10 Inscrição e recepção das autoridades, convidados e associados

18h30 Abertura do evento

18h45 Início da palestra de Alex Maschio

20h15 Intervalo

20h30 Apresentação da Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PR

20h45 – Continuidade da palestra de Alex Maschio

22h15 – Encerramento

Vale ressaltar que, em julho deste ano, o governo do Paraná anunciou R$ 14 milhões para obras de melhorias da infraestrutura urbana em Jacarezinho. O investimento será realizado por meio da Secretaria de Estado das Cidades, com recursos a fundo perdido e financiamento por meio de linha da Fomento Paraná e Paranacidade. A informação é da Agência Estado.