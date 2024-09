PALESTRA SOBRE SEGURO COLETIVO em Santo Antônio

Seguro de vida por apenas R$ 8,50/mês

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista, José Alex Figueira, e o corretor , Renato Costalonga (fotos), fizeram visita de cortesia ao Npdiario nesta segunda-feira, dia nove.

A família de todo comerciário platinense tem direito de um seguro de R$ 27 mil ao morrer, pago pelo patrão ligado ao sindicato da categoria. Poucos têm essa informação.

Trata-se de um valor a ser pago e indenizado em caso de um trabalhador vier a falecer ou tornar-se inválido. Há cobertura obrigatória ao trabalhador, e os sindicatos buscaram uma empresa que faz o pagamento através de 90 reais por ano apenas, um preço acessível, de apenas R$ 8,50 por mês.

Em outras palavras, quem trabalha no comércio da cidade, ligado ao Sindilojas (loja, farmácia, restaurante, sorveteria etc) tem o direito.

Nesta terça-feira, dia dez, às 19h30m ocorrerá a palestra “A importância do seguro coletivo para o trabalhador e a sucessão patrimonial“. Será no auditório do SESC/SENAC (segundo andar) em Santo Antônio da Platina, na rua Rui Barbosa, ao lado do Cartório Ritti, no centro.

A palestra de Júlio Silva (foto sozinho, abaixo), superintendente da MAG Seguros, a maior e mais antiga do país, esclarecerá a obrigatoriedade do seguro de vida coletivo perante a convenção coletiva de trabalho, que foi aprovada entre os sindicato patronal e o laboral.

A palestra com entrada gratuita trará maiores detalhes.

O seguro de vida em grupo é uma modalidade de garantia contratada por empresas ou outros tipos de organizações para cobrir o risco de um grupo de segurados.

O coletivo se destina para um conjunto de pessoas ligadas entre si por um vínculo ou interesse em comum, naturalizado às empresas que querem beneficiar funcionários.

Saiba mais detalhes, sem compromisso no (43) 99975-9348.

Abaixo, as cidades que o sindicato platinense representa:

Abatiá/ Conselheiro Mairinck, Curíuva, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão do Pinhal, Salto Do Itararé, Santana Do Itararé, São José da Boa Vista, Sapopema, Siqueira Campos, Tomazina, Wenceslau Braz e Carlópolis.