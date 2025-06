Palhares ARTICULA extensão do Cisnorpi

E ampliar acesso à serviços especializados de saúde pública

O presidente do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), Marcelo Palhares, anunciou durante entrevista ao Podcast do Cesar de Mello, de Ibaiti, que está articulando a criação de uma extensão do consórcio no município, em parceria, com a Prefeitura que está realizando as adequações físicas necessárias para atendimento ao público.

A proposta visa ampliar o acesso aos serviços especializados de saúde pública para os moradores da microrregião, reduzindo o deslocamento de cerca de 90 km até Jacarezinho, sede do consórcio.

A descentralização do atendimento está prevista para o próximo semestre e deve contemplar inicialmente algumas das mais de 20 especialidades médicas oferecidas pelo Cisnorpi. Em 2024, o consórcio superou a marca de 1 milhão de atendimentos. Só até abril de 2025, já são mais de 460 mil atendimentos realizados.

Segundo Palhares, além de evitar o desgaste dos veículos municipais, reduzir o consumo de combustível e os riscos nas estradas, a extensão trará mais dignidade e eficiência no atendimento à população.

“A extensão do Cisnorpi em Ibaiti é um passo importante para descentralizar o acesso à saúde. Estamos levando o serviço para mais perto das pessoas, garantindo mais conforto aos pacientes e economia para os municípios”, destacou Palhares.

A iniciativa faz parte da nova fase do consórcio, que agora é multifinalitário. Sob a gestão de Palhares, o Cisnorpi ampliou sua atuação e pode atuar também em áreas como Meio Ambiente, Agricultura, Educação, Turismo, Segurança Pública e Desenvolvimento Regional, permitindo soluções integradas e compras mais econômicas para os municípios consorciados.

“O Cisnorpi vive uma nova era. Nossa missão é ir além da saúde, promovendo desenvolvimento regional com eficiência, transparência e união dos municípios. A descentralização em Ibaiti é apenas o começo”, completou o presidente.

