Prefeito tem 71, 5% de apoio em Jacarezinho

Pesquisa realizada por instituto de Londrina ouviu 400 moradores de todas as regiões da zona urbana

Pesquisa de opinião pública mostra que 71% da população de Jacarezinho aprova a gestão de Marcelo Palhares (fotos) como prefeito. Os números são do Instituto Visão Intelligence, de Londrina.

Segundo o levantamento, quando perguntados se aprovam ou não a gestão, 71,5% dos entrevistados disseram que sim, enquanto 20,4% disseram que não, e outros 8,1% não souberam ou não responderam.

Em uma segunda pergunta, 49,3% das pessoas ouvidas disseram que a gestão de Marcelo Palhares como prefeito de Jacarezinho é boa ou ótima, enquanto 38% classificaram a administração como regular.

Neste segundo questionamento, 12,2% dos entrevistados avaliaram negativamente a gestão municipal atual. Os outros 0,5% não souberam ou não responderam.

Ests segundo dado mostra que até entre o pequeno percentual da população que não aprova a administração, há aqueles que consideram o trabalho como razoável.

Para o prefeito Marcelo Palhares, a aprovação mantida em níveis superiores a 70% mostra que a expectativa criada em torno da gestão tem sido atendida. “Ter uma aprovação tão expressiva representa que temos honrado com nosso plano de governo apresentado durante a campanha e a população tem visto e gostado”, avalia.

“É um trabalho de toda uma equipe que se esforça ao máximo para trazer os resultados que a população precisa e merece. Hoje vemos Jacarezinho sendo notícia em todo o Estado pelas conquistas, retomando o protagonismo regional, com prestígio junto a iniciativa pública e iniciativa privada. E a população pode ter certeza que ainda temos muitas obras e muitas ações para acontecer”, projeta Palhares.

PESQUISA – A Visão Intelligence entrevistou 400 moradores de Jacarezinho durante este mês. A pesquisa tem margem de erro de 4,9% para mais e 4,9% para menos, tendo com um grau de confiança de 95%.

O método de pesquisa utilizado foi o Survey – amostragem quantitativa, onde a padronização dos questionários e as amostragens permitem a projeção – generalização dos resultados. Foram utilizadas amostras representativas da população em estudo, estratificada com alocação proporcional à população de cada região da cidade.

Os dados foram coletados a partir de entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As entrevistas foram realizadas por uma equipe de entrevistadores da Visão Intelligence, devidamente treinada para abordagem deste tipo de público e sempre supervisionada e fiscalizada por profissionais capacitados.